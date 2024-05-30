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Пятница, 31 мая 2024, 00:08 мск

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СМИ: Байден тайно разрешил Киеву наносить удары американским оружием вглубь России

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден дал тайное распоряжение на разрешение Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России, – сообщает в четверг, 30 мая, издание Politico.

В заметке американского издания со ссылкой на источники говорится: «Президент Байден недавно дал указание своей команде обеспечить условия, при которых Украина могла бы использовать американское оружие для ответного огня по российским целям в районе Харьковской области. Речь идет об ударах по территории России исключительно у границ Харьковской области».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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