США распродают украинские земли, и через 50 лет Украина перестанет существовать как отдельная страна, предупредил американский журналист Такер Карлсон. Он уверен, что ни одна страна так не предала украинцев, как Штаты.

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят ее мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет», – сказал Карлсон во время беседы с сыном экс-президента США Дональдом Трампом-младшим.

Журналист опубликовал видео беседы в своем блоге. Трамп-младший согласился с мнением журналиста о вероятной судьбе Украины. Он задался вопросом, что Вашингтон понимает под «победой на Украине» и не будет ли это стоить полного уничтожения народа.

На Украине также задумались о будущем страны и увидели не радужные перспективы. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал о планах Европы в рамках интеграции превратить Украину в отстойник для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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