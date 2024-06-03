КНР раскрыла двух завербованных МИ-6 шпионов

Министерство госбезопасности Китая раскрыло крупное дело о шпионаже с участием британской разведки. Пекин заявил, что Лондон завербовал двух сотрудников центральных государственных органов КНР, следует из данных МГБ.

На шпионаже поймали гражданина Китая по фамилии Ван и его жену. Чиновник учился по программе обмена в Великобритании, где его и завербовали. Сначала Ван за высокую плату оказывал британской стороне так называемые консалтинговые услуги. Позже его подготовили к работе шпионом.

«МИ-6 обеспечила Вану профессиональную шпионскую подготовку и поручила ему вернуться в Китай для сбора важной разведывательной информации. МИ-6 неоднократно оказывали давление, чтобы Ван завербовал жену Чжоу, обещая двойную компенсацию», – приводит данные МГБ Global Times.

Ведомство заявило, что располагает «убедительными доказательствами», полученными в ходе тщательного расследования, в том числе при допросе подозреваемых. Пекин обвинил Лондон в действиях, подрывающих государственную безопасность Китая.

В феврале в Китае приговорили к смертной казни австралийского писателя Ян Хэнцзюня по делу о шпионаже.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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