В Китае приговорили к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя

В Китае приговорили к смерти австралийского писателя Ян Хэнцзюня, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает The Guardian.

Австралийский писатель и ученый китайского происхождения Ян Хэнцзюнь был ярым критиком Коммунистической партии Китая. В прошлом он также являлся сотрудником Министерства иностранных дел КНР.

Ян Хэнцзюнь пропал по прибытии в Китай из США в конце января 2019 года. Через неделю в МИД КНР подтвердили информацию о задержании. В августе того же года писателю были предъявлены обвинения в шпионаже.

Как сообщила изданию глава МИД Австралии Пенни Вонг, Хэнцзюнь был приговорен к смертной казни в КНР, однако высшая мера может быть заменена на пожизненное заключение через два года.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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