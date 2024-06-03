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Понедельник, 3 июня 2024, 19:44 мск

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США и НАТО не планируют отправлять военных советников на Украину

Фото: официальный сайт НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей в понедельник, 3 июня, заявила, что ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс отправлять своих советников на Украину не планируют, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Смит сказала: «Что касается отправки на Украину советников. В настоящее время в альянсе это не дебатируется, возможность такая не рассматривается – это не поддерживает генеральный секретарь. Соединенные Штаты также этот вопрос не рассматривают».

«Однако мы изучаем идею о пользе и эффективности, если бы НАТО взяла на себя возможную координацию подготовки украинских военных вблизи границ этой страны», – добавила представитель США в НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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