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Понедельник, 3 июня 2024, 23:14 мск

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В Белом доме «понимают роль» Красной армии в победе над фашизмом

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 3 июня, заявил, что президент США Джо Байден «понимает роль Красной армии» в победе над фашизмом во Второй мировой войне, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства Кирби сказал: «Мы признаем это. Это история, это случилось. У США нет никаких намерений игнорировать или недооценивать это. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории. Советский Союз был союзником во Второй мировой войне, и президент Байден понимает роль Красной армии, которая была глубоко вовлечена в победу над фашизмом».

Следует напомнить, что ранее президент США Джо Байден заявил, что именно американские солдаты освободили Европу и спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны, не упомянув о роли СССР.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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