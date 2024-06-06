СМИ узнали о недовольстве Белого дома статьей о состоянии Байдена

Белый дом остался недоволен статьей в The Wall Street Journal об ухудшении состояния президента США Джо Байдена. Окружение американского лидера возмущено, что «казавшиеся трезвомыслящими» журналисты издания могли выдать такой материал, пишет Politico со ссылкой на источники.

Напомним, WSJ написала, что десятки людей обеспокоены снижением когнитивных способностей Джо Байдена. Глава Белого дома надолго выпадает из беседы, не может сделать очевидные выводы без шпаргалок и плохо управляет своим голосом.

Администрация Байдена считала журналистов столичной газеты «предсказуемыми и трезвомыслящими» и относилась к ним соответственно. Появление статьи о Байдене именно в этом издании стало «ударом» для большинства чиновников, рассказали собеседники Politico.

Сразу после резонансной публикации несколько сенаторов выступили в защиту президента. Одни заявили о его остром уме, другие пожелали критикам остаться в подобном «достойном» состоянии, когда они достигнут возраста Байдена. Сенатор Том Тиллис усомнился, что избиратели будут сравнивать остроту ума кандидатов во время президентских выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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