WSJ: чиновники обеспокоены ухудшением состояния Байдена

Десятки людей обеспокоены снижением когнитивных способностей президента США Джо Байдена после общения с ним. Глава Белого дома надолго выпадает из беседы, не может сделать очевидные выводы без шпаргалок и плохо управляет своим голосом, пишет The Wall Street Journal.

Собеседники издания рассказали, что изменения стали заметнее всего во время встречи Байдена с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Киеву. Президент говорил так тихо, что не все могли его расслышать. Он постоянно пользовался заметками, даже когда выводы были очевидны.

«Он читал по заметкам, чтобы подчеркнуть очевидные моменты, делал длительные паузы. Большая часть беседы не касалась его», – говорится в статье.

Во время беседы Байден поручил помощникам ответить на несколько вопросов, заданных ему лично. И долго сидел с закрытыми глазами, участники встречи даже засомневались, что президент не спит и в сознании.

В феврале 2024 года лечащий врач президента США Кевин О'Коннор по итогам регулярного медосмотра выявил несколько заболеваний, но заявил, что здоровье позволяет Джо Байдену исполнять обязанности президента США. Но уже в марте в Сенате усомнились, что президент сможет выступить с обращением к Конгрессу.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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