Действия правящей коалиции ФРГ повышают опасность перерастания конфликта на Украине в мировую войну, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она назвала иллюзией продвигаемый властями сценарий победы Киева на поле боя.

«Безответственная эскалационная риторика подстрекателей в этой правительственной коалиции, а также из партии ХДС, внесла значительный вклад в риск мировой войны. Каждый день ситуация обостряется из-за того, что люди не помнят историю», – цитируют политика «Известия».

Вайдель напомнила, что каждый вооруженный конфликт заканчивается миром. Она задалась вопросом, почему официальный Берлин не приближает этот момент, а повышает риски более крупной войны, в том числе через поставки оружия Киеву. Лидер АдГ назвала иллюзией любые шансы на победу киевского режима на поле боя.

Кандидат в депутаты Европарламента от Греции Людмила Богила сравнила риторику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с заявлениями Адольфа Гитлера. Политик обеспокоена ростом движения фашизма в Европе и тем, как Брюссель нагнетает обстановку.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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