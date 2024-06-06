Трамп обещает в случае победы на выборах не преследовать Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хоть для привлечения Байдена к уголовной ответственности есть все основания, он его преследовать не будет, даже если победит на выборах, – сообщает в четверг, 6 июня, Fox News.

В интервью телеканалу Трамп сказал: «Когда эти выборы закончатся, у меня будет полное право преследовать Байдена на основании того, что он сделал. Это будет легко, потому что вы видите его преступления, деньги, которые поступают его семье и ему самому из Китая, России и Украины. Но я не пойду по пути преследования, если вновь стану президентом, потому что это должно прекратиться, поскольку в противном случае Соединенные Штаты развалятся».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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