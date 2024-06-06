российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 июня 2024, 21:02 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп обещает в случае победы на выборах не преследовать Байдена

Фото: bloomberg

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хоть для привлечения Байдена к уголовной ответственности есть все основания, он его преследовать не будет, даже если победит на выборах, – сообщает в четверг, 6 июня, Fox News.

В интервью телеканалу Трамп сказал: «Когда эти выборы закончатся, у меня будет полное право преследовать Байдена на основании того, что он сделал. Это будет легко, потому что вы видите его преступления, деньги, которые поступают его семье и ему самому из Китая, России и Украины. Но я не пойду по пути преследования, если вновь стану президентом, потому что это должно прекратиться, поскольку в противном случае Соединенные Штаты развалятся».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Байден запретил Украине применять американское оружия по Кремлю / Киеву предложили смириться с потерей территорий, а Западу – с потерей Украины / СМИ узнали о недовольстве Белого дома статьей о состоянии Байдена / В США грабители застрелили трех человек в магазине / СМИ: США готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Киеву / Хуситы атаковали три коммерческих судна в Красном и Аравийском морях / Путин ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия / Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского*

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,