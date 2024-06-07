Моди избран лидером коалиции и в третий раз станет премьером

Экс-премьер-министр Индии Нарендра Моди избран лидером коалиции Национального демократического альянса. Политик принесет присягу 9 июня, передает Associated Press.
Коалиция Национального демократического альянса выбрала 73-летнего Нарендру Моди своим лидером. 9 июня политик в третий раз принесет присягу в качестве премьер-министра Индии. Теперь он сможет сформировать правительство.
«Этот наш альянс отражает дух Индии в его истинном смысле», – заявил Моди.
5 июня Нарендра Моди подал в отставку вместе с Советом министров. Правительство продолжит работать, пока не будет сформирован новый Совет.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
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