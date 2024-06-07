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Пятница, 7 июня 2024, 22:16 мск

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Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море

Военный представитель йеменских хуситов движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в пятницу, 7 июня, сообщил о нанесении ВМС и ракетными войсками Йемена удара беспилотниками, а также баллистическими и противокорабельными ракетами по коммерческим судам Elbella и Aal Genoa в Красном моря, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телекомпании Яхья Сариа сказал: «Военно-морские силы, беспилотная авиация и ракетные войска Йемена провели в Красном море две совместные операции против судов Elbella и Aal Genoa, которые принадлежат компаниям, нарушившим запрет на проход в порты оккупированной Палестины. Цели были успешно поражены несколькими дронами, баллистическими и противокорабельными ракетами».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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