«Нам на руку» или «никаких друзей у нас там нет»: политологи – о победе правых в Германии и Франции

Сегодняшнее утро принесло сенсационные новости из Парижа и Берлина, где в минувшие выходные прошли выборы в Европарламент. Во Франции большая часть избирателей отдала голоса партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (32%), а партия президента Макрона «Ренессанс» получила только 15,2% голосов. В ФРГ больше всего голосов набрал блок ХСС/ХДС – 30%, оппозиционная действующей власти «Альтернатива для Германии» получила 16%, а партия канцлера Шольца СДПГ – 14%. Реакция российских политологов на такое распределение оказалась неоднозначной.

Так, по мнению политолога Марата Баширова (ТГ-канал «Политджойстик»), такой результат сыграет на руку России. Он пишет: «Прямой проекции на выборы в госорганы в их странах нет, но проценты кричат о том, что и Макрон, и Шольц получили звонкие унизительные оплеухи от своих избирателей. Евроскептики и противники войны с Россией побеждают по всей Европе на выборах в Европарламент. Европарламент в ЕС не имеет реальной власти. Это больше место говорильни, но прессу выступления в ЕП получают хорошую. Нам на руку.

В Кремле открывают шампанское. Результаты выборов Европарламент сильно портят фон для швейцарско-украинской конференции и сессии НАТО. Европейские граждане не хотят воевать с Россией. Вот увидите – Россию обвинят в плохих результатах выборов в ЕП для Глобального Запада. И приплетут выступление президента Путина на ПМЭФ, мол, запугал европейцев темой ядерной войны. <…> Конечно, оппозиция в Европе не за нас. Она за свою промышленность, в первую очередь, и рабочие места. Но в итоге она против политики разорения Европы. Что, собственно, нам в кассу».

Политический обозреватель Андрей Перла, ведущий ТГ-канал «Умный еврей при губернаторе», напротив, не видит повода для радости, подчеркивая, что никаких друзей у России в Европе нет. «Ле Пен только что в парламенте Франции страстно приветствовала Зеленского. Как борца за свободу. И почти никаких других правых в Европе нет. Разве что в Германии и в Венгрии, да и то... С грехом пополам защищать свои национальные интересы они могут. А рассчитывать на их разумную позицию по России – не стоит. Чтобы удержаться наверху, они, скорее, станут более русофобскими, чем глобалисты.

Итог выборов в Европарламент: Европа будет «проукраинской», то есть будет воевать с Россией. Национальные интересы отдельных стран ЕС идут в топку, «христианские демократы» отлично ложатся под глобалистов, социалистов и либералов. Суча лапками от восторга. Что вы говорите? «Альтернатива для Германии»? Да, второе место в своей стране заняла. Нет, никакого влияния не получила. Какие выводы следует сделать нам? Правильные: или мы воюем до победы над Европой, или терпим поражение. Третьего не дано, никакой ничьи эта партия не предусматривает. Каждый, кто подпевает еврокомиссарам – предатель», – пишет Перла.

Как уже сообщал «Новый День», спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политика президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца потерпела крах, и призвал французского и немецкого лидеров «перестать издеваться над собственными гражданами» и оставить свои посты. «Позор Европы Макрон и Шольц с треском проиграли. Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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