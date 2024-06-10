Володин призвал Макрона и Шольца не издеваться над гражданами и уйти в отставку

Политика президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца потерпела крах, но оба политика продолжают цепляться за власть, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он призвал французского и немецкого лидеров перестать издеваться над собственными гражданами и оставить свои посты.

«Позор Европы Макрон и Шольц с треском проиграли. Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его данным, по Франции на избирательные участки пришли 52,5% избирателей, что стало максимумом с 1994 года. И большая часть из них отдала голоса партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (32%). Партия Макрона «Ренессанс» получила 15,2% голосов.

В ФРГ больше всего голосов набрал блок ХСС/ХДС – 30%, «Альтернатива для Германии» набрала 16%, а партия Шольца СДПГ – 14%.

«Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов», – подвел итог Володин.

6-9 июня в странах Евросоюза прошли выборы в Европарламент. 9 июня Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов: в первом туре 30 июня, во втором – 7 июля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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