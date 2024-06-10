Правительство Бельгии уйдет в отставку

После поражения партии премьер-министра Бельгии на выборах правительство страны уйдет в отставку, объявил глава кабмина Александер Де Кроо. Он пообещал «сосредоточиться на текущих делах» до вступления в должность нового премьера, пишет Politico.

Партия «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD) на выборах в национальный парламент уступила конкурентам. 10 июня премьер-министр сообщил королю бельгийцев Филиппу об итогах выборов и отставке правительства.

«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду ушедшим в отставку премьер-министром. Я убежден, что нам нужно быстро новое правительство с полными полномочиями. Сигнал избирателей ясен», – сказал Кроо после объявления предварительных результатов.

Издание отметило, что формирование правящей коалиции может занять довольно продолжительное время: от нескольких месяцев до пары лет. Все это время прежние министры фактически будут находиться у власти.

По итогам выборов во Франции президент страны Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов: в первом туре 30 июня, во втором – 7 июля.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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