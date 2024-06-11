Белый дом выступил против запрета на обмен данными с Россией в рамках ДСНВ

Администрация США во вторник, 11 июня, выступила категорически против предложения Конгресса запретить обмен данными с Россией в рамках положений Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Административно-бюджетным управлением Белого дома говорится: «Администрация США решительно выступает против раздела 1231, который ограничит возможности Минобороны по предоставлению России уведомлений, обмену данными два раза в год, инспекционной деятельности и телеметрической деятельности, что должно осуществляться в соответствии с требованиями нового ДСНВ заключенный в 2010 году».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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