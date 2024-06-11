российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июня 2024, 19:11 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белый дом выступил против запрета на обмен данными с Россией в рамках ДСНВ

Фото: Pixabay

Администрация США во вторник, 11 июня, выступила категорически против предложения Конгресса запретить обмен данными с Россией в рамках положений Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Административно-бюджетным управлением Белого дома говорится: «Администрация США решительно выступает против раздела 1231, который ограничит возможности Минобороны по предоставлению России уведомлений, обмену данными два раза в год, инспекционной деятельности и телеметрической деятельности, что должно осуществляться в соответствии с требованиями нового ДСНВ заключенный в 2010 году».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Присяжные признали сына Байдена виновным / США отменили запрет на поставки оружия батальону «Азов»* / Американским пограничникам приказали немедленно депортировать нелегалов из России / Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа / Хуситы раскрыли американо-израильскую шпионскую сеть / ХАМАС оценил резолюцию Байдена, принятую Совбезом ООН / Американский адмирал угрожает превратить для Китая Тайваньский пролив в «беспилотный ад» / США решили договориться с ХАМАС в обход Израиля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Россия, США,