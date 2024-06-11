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Вторник, 11 июня 2024, 23:03 мск

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ХАМАС назвало условие для освобождения российских заложников

Замглавы МИД России Михаил Богданов на брифинге во вторник, 11 июня, заявил, что палестинское движение ХАМАС обещает, что при условии прекращения огня два российских заложника могут быть освобождены, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «В Газе сейчас два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно ставили эти вопросы перед хамасовцами с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан. Они нам всегда подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно превращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК (Международный комитет Красного Креста). … Я говорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, мы обсудили вопрос пленных. Сейчас необходимо хотя бы затишье, только в таком случае можно надеяться на освобождение россиян».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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