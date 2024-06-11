Москва отреагировала на разрешение США поставок оружия «ублюдкам из «Азова»*

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник, 11 июня, заявил, что вызывает крайнее возмущение решение США снять ограничения на поставки оружия украинскому батальону «Азов»*, признанному террористической организацией и запрещенному в России.

В комментарии Антонова, размещенном в Telegram-канале российского посольства, говорится: «Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Причем в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Америки на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом».

«Напомним администрации старую русскую поговорку: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления «накачки» оружием неонацистов из «Азова», не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке. … Россия против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях», – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, что ранее издание The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщило, что власти Соединенных Штатов, сняв многолетний запрет, разрешили передачу вооружений украинскому неонацистскому образованию «Азов»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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