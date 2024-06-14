Путин заявил о точке невозврата, к которой привели эгоизм и высокомерие Запада

Президент России Владимир Путин констатировал крах евроатлантической системы безопасности и обвинил США в подрыве стратегической стабильности.

«Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию, мы подошли близко к точке невозврата, стратегическая стабильность в мире была подорвана именно Вашингтоном», – сказал глава государства во ходе выступления на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

«Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново», – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут определять мировое устройство. «Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока», – отметил президент, добавив, что достаточно быстро стало понятно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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