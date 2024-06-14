Хорошие отношения с Россией дадут Европе шанс остаться самостоятельной – Путин

Настоящая угроза для Европы – это не Россия, а США, которые позаботились о тотальной зависимости региона, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, Европа сможет остаться самостоятельным центром мирового развития, только сохраняя хорошие отношения с Россией.

Путин отметил, что европейские политики «проглатывают унижение и хамство» со стороны США, которые просто используют Европу для собственного обогащения и сохранения имперского статуса. Об этом свидетельствует то, как Европу заставили покупать дорогой американский газ, а теперь вынуждают наращивать военную помощь Украине.

«Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев – во все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах. Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией», – сказал президент в ходе встречи с руководством МИД РФ.

Трансляция встречи велась в телеграм-канале министерства.

Путин отметил, что «либерально-глобалистские элиты» США так стремятся распространить свою идеологию и доминирование на весь мир, что мало заботятся, а иногда и откровенно вредят интересам собственных граждан.

«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы», – сказал президент.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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