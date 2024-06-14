Орбан раскрыл планы НАТО создать базы для военных поставок на Украину

НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия киевскому режиму, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но эти действия грозят эскалацией обстановки в регионе, считают эксперты.

«НАТО хочет помочь Украине, создав так называемую украинскую миссию. Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут отправлять оружие», – сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Венгрия беспокоится за свою безопасность, поскольку перевалочные пункты планируется создать в Польше, Румынии и Словакии. Венгерские власти отказались участвовать в этой инициативе.

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что опасения Венгрии обоснованы и планы НАТО грозят эскалацией обстановки в регионе. Натовские военные не являются целями для российских военных, только пока находятся «рядом с театром военных действий».

«Попадая в зону конфликта, они становятся его участниками и законной целью. Это нужно учитывать и западным правительствам, и наблюдателям», – предупредил эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее Виктор Орбан заявил, что итоги выборов в Европарламент помогли замедлить «поезд», который нес Европу к новой войне.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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