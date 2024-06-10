Орбан заявил о возможности остановить поезд, несущий Европу к войне

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги выборов в Европарламент показывают, что движение «поезда», который нес Европу к новой войне удалось замедлить, – сообщает в понедельник, 10 июня, телеканал М1.

В интервью телеканалу Орбан сказал: «В ходе кампании я говорил, что выборы в Европарламент – это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США. …Движение этого поезда удалось замедлить. Его можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, что наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение. И теперь там назначены парламентские выборы, поскольку сторонники мира одержали сокрушительную победу с большим количеством голосов. Если партии, выступающие за мир, смогут победить и на парламентских выборах, то, я думаю, мы выиграем первую половину. Теперь ждем Дональда Трампа, чтобы он в США выиграл вторую половину, и тогда наступит мир».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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