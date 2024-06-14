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Пятница, 14 июня 2024, 23:28 мск

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В Белом доме уверены, что восстанавливать Украину должна Россия

Фото: Pixabay

Высокопоставленный чиновник администрации США на брифинге в пятницу, 14 июня, заявил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами считают, что восстанавливать Украину после окончания боевых действий должна будет Россия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Белого дома сказал: «Когда обсуждался вопрос, кто именно должен оплачивать восстановление Украины, поступило предложение касательно российских активов. В результате обсуждения все страны G7 пришли к единому мнению, что не наши налогоплательщики, а именно Россия должна платить по этому счету».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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