Россия возложила на Запад и Киев ответственность за продолжение кровопролития на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу, 14 июня, заявил, что политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития на Украине будет лежать на Западе и Киеве, если они откажутся от мирного предложения Москвы, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления на заседании Совбеза, созванному в связи с выданным киевскому режиму рядом западных стран разрешением на использование поставляемых ими вооружений для ударов по территории России, Небензя сказал: «Ситуация вокруг Украины развивается по все более опасному сценарию. Западные страны нацелились на очередной виток эскалации, грозящей катастрофическими последствиями. США выдают в рамках «помощи» Украине многомиллиардные кредиты своему военно-промышленному комплексу и помогают ему поддерживать сверхдоходы, из-за океана руководят европейскими вассалами и подстегивают их к прямой конфронтации с Россией. А Европа, утратившая даже минимальную геополитическую самостоятельность, слепо следует тому курсу, который ей диктует Вашингтон. ...Киевский режим не только совершает преступления в отношении российских граждан, но и уничтожает свое собственное население. В условиях серьезных неудач и потерь на поле боя ВСУ пытаются буквально затыкать дыры насильственно мобилизованными мужчинами».

«Мы осознаем ответственность за стабильность в мире и подтверждаем готовность к диалогу со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса с целью обслуживания чьих-либо корыстных интересов как в Бюргенштоке, а серьезный, обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности. Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии «на земле», на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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