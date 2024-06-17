Сирийская правящая партия «Баас» заявила, что Россия находится на правильной стороне истории в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В Индонезии призвали отнестись к России справедливо после окружения странами НАТО.

«Арабская социалистическая партия «Баас» подтверждает, что стоит на правильной стороне истории, встав рядом с Российской Федерацией и ее специальной военной операцией на Украине против неонацизма», – сказал представитель партии в РФ Бассам Альшалаби.

Политик отметил, что «кровь российских и сирийских солдат смешалась» во время борьбы с международным терроризмом, передает РИА Новости.

Аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни призвала ООН справедливо относиться к России, которую окружили страны НАТО. Чиновник назвала двойными стандартами отношение мирового сообщества к Москве и Вашингтону, от действий которого годами страдали жители Ирака, Ливии, Афганистана.

«Независимо от того, когда и с кем Зеленский хочет проводить свои саммиты, основное правило мира во всем мире – это справедливость. Справедливо ли то, что Россию шаг за шагом окружают страны НАТО? Справедливо ли вступление Украины в НАТО? Справедливо ли, что средства России удерживают для нужд Украины?» – задалась вопросом Конни.

Она призвала ООН обратить внимание на действия США и заставить их и союзников за свой счет восстанавливать пострадавшие от их действий страны.

«ООН может начать с Вьетнама, Ирака, Ливии, Афганистана, которые были разрушены США. И пусть весь этот ущерб до сегодняшнего дня будет оплачен США и их союзниками», – предложила аналитик в беседе с агентством.

Напомним, Индонезия вместе с КНР и Саудовской Аравией призвали ЕС отказаться от конфискации российских активов. Аналитики отметили, что эти страны опасаются, что Запад может ввести подобные санкции против их собственных средств, хранящихся в Европе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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