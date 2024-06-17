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Понедельник, 17 июня 2024, 19:23 мск

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Москва назвала угрозой судоходству в Балтийском море санкции Запада

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что санкции Запада представляют угрозу судоходству в Балтийском море, и назвал их «неприемлемыми», – сообщает в понедельник, 17 июня, агентств Reuters.

Комментируя заявления некоторых европейских стран ограничить передвижение российских судов в регионе, российский дипломат сказал: «Угрозу безопасности судоходства и морской среде в Балтийском море представляют не танкеры, а санкции, введенные Западом против России. Именно об этом должна думать коалиция государств, созданная по инициативе Дании. Планы по ограничению передвижения судов на Балтике – неприемлемы».

Как сообщало ранее агентство Reuters, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна рассматривает возможность ограничить передвижение в Балтийском море старых танкеров, якобы перевозящих российскую нефть для обхода западных санкций, поскольку они представляют потенциальную угрозу окружающей среде в регионе.

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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