США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по Украине во вторник, 18 июня, заявила, что украинская конференция в Швейцарии не была мирными переговорами, поскольку для этого необходимо было участие и России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский дипломат сказала: «Эта конференция в Швейцарии не была официальными переговорами по Украине, так как для мирного урегулирования необходимо участие России. В конечном итоге переговоры о завершении конфликта требуют участия и России, и Украины за столом переговоров. Но Россия за весь период конфликта на Украине не продемонстрировала желания вести переговоры по украинской тематике».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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