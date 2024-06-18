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Среда, 19 июня 2024, 01:17 мск

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США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами

Фото: un.org

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по Украине во вторник, 18 июня, заявила, что украинская конференция в Швейцарии не была мирными переговорами, поскольку для этого необходимо было участие и России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский дипломат сказала: «Эта конференция в Швейцарии не была официальными переговорами по Украине, так как для мирного урегулирования необходимо участие России. В конечном итоге переговоры о завершении конфликта требуют участия и России, и Украины за столом переговоров. Но Россия за весь период конфликта на Украине не продемонстрировала желания вести переговоры по украинской тематике».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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