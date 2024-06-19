Венгрия согласилась с проектом 14-го пакета санкций против России

Венгрия одобрила проект 14-го пакета антироссийских санкций. Неясной остается позиция Германии, но чиновники надеются найти решение до начала саммита Евросоюза, пишет EUObserver.

Вопреки сомнениям многих политиков в ЕС Будапешт не стал возражать по предложенным антироссийским санкциям. Сомневающейся стороной стала Германия из-за пункта об ужесточении правил ведения бизнеса для работающих в России дочерних предприятий из ЕС. Собеседники издания считают, что ситуацию удастся урегулировать до встречи глав МИД стран ЕС.

Как сообщал «Новый День», страны ЕС спешат согласовать новый пакет санкций против России до саммита блока в конце июня. Второй причиной поспешить стала очередь Венгрии председательствовать в ЕС.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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