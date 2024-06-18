ЕС планирует утвердить 14-й пакет санкций к 27 июня – СМИ

Страны Евросоюза спешат согласовать 14-й пакет антироссийских санкций до саммита блока 27 июня. Брюссель беспокоится, что проект застопорится, когда Венгрия примет на себя председательство в ЕС.

Европейские лидеры стараются согласовать очередную порцию ограничений до конца июня. Венгрия примет на себя председательство в ЕС с 1 июля, и тогда работа над санкционным пакетом может замедлиться, считают чиновники.

В конечный вариант документа могут войти ограничения на транспортировку российского газа, более жесткие меры против европейских дочек работающих в России компаний, пишет EUobserver.

В конце мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил о начале работы над новым пакетом санкций против России. Источники рассказали, что ограничения грозят российской судоходной компании «Совкомфлот» и 13 танкерам.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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