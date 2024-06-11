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Среда, 12 июня 2024, 01:19 мск

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СМИ: ЕС планирует ввести санкции против «Совкомфлота»

Санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот» и 13 танкеров предлагает ввести Евросоюз, сообщает во вторник, 11 июня агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ пишет: «Европейский союз предлагает ввести санкции против занимающегося транспортировкой нефти российского гиганта компании «Совкомфлот». Кроме того, ЕС обсуждает введение санкций в отношении 13 судов, которые участвуют в перевозке товаров и технологий для оборонной сферы, задействованы в транспортировке нефти или нефтепродуктов, а также способствуют развитию российского энергетического сектора».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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