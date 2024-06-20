Пентагон в очередной раз «не разрешил» Украине применять американское оружие для атак вглубь России

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 20 июня, заявил, что Пентагон по-прежнему не разрешает украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Киев получил от США разрешение использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории, представитель Пентагона сказал: «Политика США не претерпела изменений на предмет запрета использования оружия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России. Не было никаких изменений в такой политике».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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