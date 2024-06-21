Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переговорах по вопросу вступления страны в Евросоюз. Обсуждение членства Молдавии начнется 25 июня в Люксембурге.
«Глава государства подписал указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов главным переговорщиком от Республики Молдова», – говорится в сообщении пресс-службы президента.
Майя Санду заявила, что страна выполнила все рекомендации Брюсселя, чтобы соответствовать уровню остальных членов блока. Теперь пора обсудить конкретные шаги на пути в ЕС, для чего назначена первая межправительственная конференция Молдова-ЕС.
В МИД РФ отметили, что молдавское руководство проводит политику внутренних репрессий, направленную на превращение республики в бесправный придаток Евросоюза и НАТО.
Кишинёв, Наталья Рязанова
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