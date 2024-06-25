Премьер-министр Индии собирается с визитом в Россию

Индийские СМИ анонсировали визит премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Поездка состоится 8 июля сообщает газета Tribune со ссылкой на источники.

Визит индийского премьера в Россию знаменателен, поскольку он состоится вскоре после того, как Моди возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента РФ Владимира Путина в пятый раз.

По данным издания, этот визит подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые точки взаимодействия в быстро меняющемся мировом порядке.

Моди ранее несколько раз посещал Россию. В 2019 году индийский политик побывал во Владивостоке, а в 2015-м приезжал в Москву.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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