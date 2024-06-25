ЕС решил продлить срок Урсуле фон дер Ляйен – СМИ

Руководство стран Евросоюза согласовало позицию по кандидату на пост главы Еврокомиссии. Европейские страны решили выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок, пишут немецкие СМИ со ссылкой на участников переговоров.

Несмотря на разногласия главы государств и правительств стран ЕС все же сумели договориться. Но позиция главы ЕК оастается шаткой. По данным Politico, несколько партий, на чью поддержку рассчитывала фон дер Ляйен, провалились на выборах в Европарламент, а некоторые сами сдали позиции.

«Такая математика делает ситуацию очень сложной для Урсулы фон дер Ляйен. Ее путь к победе стал уже», – говорится в статье.

Издание напомнило, что главе ЕК нужно получить 361 голос из 720 в парламенте во время тайного голосования, которое может состояться 18 июля. Партии, которые могли бы поддержать фон дер Ляйен, получили 398 мест, но неясно, все ли парламентарии решат голосовать в ее пользу.

В середине июня председатель Евросовета Шарль Мишель признал, что страны ЕС не смогли согласовать кандидатуру фон дер Ляйен для выдвижения на второй срок.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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