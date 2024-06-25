В США заявили, что на саммите НАТО в Вашингтоне приглашения вступить в альянс Украина не получит

Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер на брифинге во вторник, 25 июня, заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля приглашения вступить в Североатлантический альянс Украина не получит, но для нее будет предложен «институционный мост» на пути в этот военный блок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Карпентер сказал: «Украина на саммите приглашения не получит. Я думаю, что это и ранее транслировалось очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Киева, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост на пути к членству в НАТО. Смысл данной инициативы в том, чтобы Украина была готова к деятельности в составе альянса, как только созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды у всех 32 членов стран-членов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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