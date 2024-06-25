Шеф Пентагона по телефону переговорил с Андреем Белоусовым

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 25 июня, заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с российским министром обороны Андреем Белоусовым, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Сегодня мистер Остин переговорил по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Министр Остин подчеркнул важность сохранения линий коммуникации между военными США и России на фоне продолжающейся войны на Украине. Разговор состоялся по инициативе министра США. Последний разговор между главами российского и американского оборонных ведомств состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России был Сергей Шойгу».

«США не планируют отправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем. Позиция президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина в этом вопрос остается четкой», – подчеркнул также представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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