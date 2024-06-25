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Вторник, 25 июня 2024, 23:44 мск

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Хуситы атаковали контейнеровоз в Аравийском море

Военный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 25 июня, заявил, что в Аравийском море новой баллистической ракетой был атакован принадлежащий Израилю контейнеровоз MSC Sarah V, – сообщает телекнал Al Masirah.

В эфире телеканала Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию в Аравийском море против израильского судна MSC Sarah V. Операция была проведена с помощью новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения испытаний».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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