СМИ: США боятся вводить санкции против России из-за подорожания нефти

Планы администрации президента США Джо Байдена по санкционному давлению на Россию, Иран и Венесуэлу столкнулись с беспокойством о скачках цен на нефть. Вашингтон не хочет проблем с ценами на топливо перед выборами, поэтому ведет «осторожную» санкционную политику, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

«Администрация Байдена хочет сохранить стабильные цены на топливо перед выборами и поощряет поступление нефти на мировые рынки. Эти усилия натолкнулись на другой приоритет: жесткие меры против политических противников: России, Ирана и Венесуэлы, которые также являются крупными производителями нефти», – говорится в статье.

Белому дому приходится лавировать между этими двумя интересами и «очень, очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик», обсуждать новые санкции, заявил экс-глава управления по контролю за иностранными активами Минфина США Джон Смит.

В начале года Американский институт нефти признал, что «нефтяные» санкции США не работают против России, а оказывают давление на собственный энергетический сектор Штатов. При этом, американский Минфин активно создает видимость работы против энергетического сектора РФ, например, издает методички о том, почему плохо нарушать западный лимит цен на российскую нефть.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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