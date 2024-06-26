Хуситы в Аравийском море впервые применили гиперзвуковую ракету

Военный представитель йеменских хуситов шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в среду, 26 июня, заявил, что против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море впервые была применена гиперзвуковая ракета собственного производства, – сообщают СМИ.

В социальной сети Х (экс-Twitter) Яхья Сариа сказал: «Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море. Созданная нами гиперзвуковая ракета обладает передовыми характеристиками, она очень точная и поражает цели на большом расстоянии. Позже мы продемонстрируем видеозапись ее пуска».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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