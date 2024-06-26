Россия закрыла въезд 27 австралийцам и 36 новозеландцам

Министерство иностранных дел РФ в среду, 26 июня, сообщило, что в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц Москва закрывает въезд для 27 граждан Австралии, а также для 36 – Новой Зеландии, отметив, что «работа над актуализацией «стоп-листа» будет продолжена».

В заявлении российского МИДа, в частности, говорится: «В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», – сообщили в дипведомстве и добавили: «С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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