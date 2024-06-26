Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в среду, 26 июня, сообщила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.

«Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Российский министр примет участие в работе IV саммита руководителей органов полиции государств – членов ООН. У министра также запланированы переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и несколько двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов нескольких государств».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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