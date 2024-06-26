В США назвали «актом войны» обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами

Атаку на пляж в Севастополе американскими дальнобойными ракетами ATACMS кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в среду, 26 июня, назвал «терроризмом и актом войны» против мирных граждан России, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х Кеннеди-младший разместил видеоролик с обстрелом севастопольского пляжа и сопроводил его подписью: «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube