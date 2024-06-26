Россия может понизить уровень дипотношения с западными странами

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ответ на антироссийские действия Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада, – сообщают в четверг, 27 июня, «Известия».

В интервью изданию, комментируя возможную реакцию Москвы на антироссийскую политику со стороны Запада, Рябков сказал: «Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это – предмет рассмотрения и все это изучается. Решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне. …Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. В каком смысле точка невозврата? Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведут к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной, чем сегодня представляется этому ворью».

«Сейчас Евросоюз объявил, что произойдет изъятие доходов от незаконно замороженных российских активов, и эти средства будут переводиться в какие-то фонды, откуда они дальше, как заявлено ЕС, помогут финансировать военную помощь Украине. Цинизм всего этого зашкаливает до такой степени, что задаешься вопросом, есть ли вообще где-то предел морального падения группы, задающей сегодня тон в Брюсселе и в других столицах ЕС?», – подчеркнул российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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