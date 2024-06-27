Трамп и Байден не устраивают большинство американцев

Большинство американцев высказало недовольство кандидатами в президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партии. Более половины опрошенных хотели бы видеть своим лидером кого-то другого, кроме действующего президента Джо Байдена и занимавшего пост до него Дональда Трампа, пишет New York Times.

Порядка 61% респондентов заявил, что Демпартия должна была выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. 70% считают его слишком старым для такой работы. Также 54% опрошенных хотели бы видеть кого-то помимо Трампа от республиканцев. Негативно высказались о его возрасте только 40%.

Подавляющее большинство респондентов намерены смотреть дебаты между этими кандидатами, которые запланированы на вечер 27 июня. Но почти каждому пятому (19%) неинтересно, что скажут Трамп и Байден.

Опрос проведен New York Times/Siena College 20-25 июня среди 1226 зарегистрированных избирателей с погрешностью в 3 п.п.

Ранее 41% опрошенных американцев заявил, что ожидает начало гражданской войны в стране в ближайшие пять лет. 37% респондентов считают гражданскую войну вероятной в случае переизбрания Джо Байдена. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа снизит шансы на раскол в обществе: только 25% опрошенных считают вероятной войну при президентстве Трампа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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