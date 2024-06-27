В Боливии арестовали зачинщиков госпереворота

Власти Боливии обвинили экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора в организации госпереворота, который провалился. Двух обвиняемых и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарра арестовали.

Первыми были задержаны Суньига и Сальвадор. Глава МВД страны Карло Эдуардо дель Кастильо объявил, что эти двое сидели в БТР, который протаранил ворота президентского дворца в Ла-Пасе. Военные чины использовали свое положение, чтобы «вызвать смуту в войсках, организовать вооруженное восстание», и покушались на жизнь президента и вице-президента, пишет портал Los Tiempos.

Адвокат генерала Джонни Кастелу сообщил, что организаторов было трое, в их числе генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра. Его тоже задержали.

Суньига признался в организации переворота и заявил, что у провала были «материально-технические причины». К месту сбора мятежников должны были прибыть силы ВМФ и ВВС, но их не было.

Ла-Пас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube