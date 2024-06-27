НАТО не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на оказание военной помощи Киеву

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на площадке газеты Washington Post в ходе дискуссии по теме Украины в четверг, 27 июня, заявила, что Североатлантический альянс участником конфликта не является, но имеет право поставлять вооружения киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Смит сказала: «НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине. Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по нашему мнению является признаком изоляции России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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