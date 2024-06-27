США угрожают Москве и Пхеньяну ужесточением санкций

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в четверг, 27 июня, заявил, что Соединенные Штаты будут ужесточать санкции для воспрепятствования торговле между Москвой и Пхеньяном, а также удваивать усилия по сдерживанию КНДР в связи с развитием ее партнерства с Россией, – сообщают СМИ.

Комментируя визит президента России Владимира Путина в КНДР, Критенбринк сказал: «В данных обстоятельствах нам ничего не остается, кроме как удваивать усилия по сдерживанию КНДР, продолжая укреплять альянс с Японией и Республикой Корея, а также наращивать нашу трехстороннюю работу в сфере безопасности. Считаю, мы должны работать не только в трехстороннем формате, но и с более широким международным сообществом, чтобы ужесточить санкции, которые мы уже ввели в отношении тех, кто способствует торговле между Россией и КНДР».

«Также мы должны укреплять собственный потенциал сдерживания, чтобы противостоять растущему партнерству Северной Кореи и России. Я думаю, у нас тут нет другого выбора. При этом, мы сохраняем готовность к диалогу с Пхеньяном. Мы продолжаем повторять, что дверь для диалога остается открытой. К сожалению, единственный ответ, который мы получали от Пхеньяна – это пуски ракет», – добавил представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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