Большинство американцев присудило Трампу победу в дебатах

Порядка 67% опрошенных избирателей, следивших за дебатами, посчитали экс-президента США Дональда Трампа победителем в диалоге. При этом, 5% опрошенных, собиравшихся голосовать за действующего главу государства Джо Байдена, передумали после дебатов, следует из данных опроса телеканала CNN.

«Наблюдатели за дебатами говорят (67% против 33%), что Трамп показал лучшие результаты. Почти 96% зрителей из Республиканской партии говорят, что Трамп справился с дебатами лучше. И 69% наблюдателей от Демократической партии считают победителем Байдена», – говорится на сайте телеканала.

По итогам дебатов, 5% опрошенных, ранее собиравшихся голосовать за Байдена, решили отдать голоса Трампу. Обратная смена мнения произошла только с 3% опрошенных избирателей. При этом, 11% респондентов после дебатов решили не голосовать ни за одного из участников.

Члены Демократической партии США обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена после его участия в дебатах с главным конкурентом Дональдом Трампом. Ведущие демократы открыто задались вопросом, сможет ли Байден оставаться лидеров внутри партии.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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