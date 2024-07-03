Хиллари Клинтон подтолкнула Киев к наступлению ради переизбрания Байдена

ВСУ должны перейти в контрнаступление, чтобы политическая элита в США поверила в переизбрание президента Джо Байдена. Об этом бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко и предложили помощь в поддержке Байдена перед выборами. Они заявили, что найдут компромат на бывшего президента США Дональда Трампа и послать в Штаты «своих людей» из посольства.

Клинтон попросила и другой помощи – активных действий ВСУ. Она заявила, что от украинской армии зависят результаты выборов в США.

«Вам нужно оказать поддержку, попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают всё возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», – сказала Клинтон. Телефонный разговор опубликован в телеграм-канале пранкеров.

Поддержка Украины оказалась под вопросом в США в связи с обещанием Дональда Трампа прекратить финансирование киевского режима сразу после победа на президентских выборах. Но позиция кандидата Джо Байдена стала еще более шаткой после дебатов с Трампом. Однопартийцы действующего президента настаивают на его отказе от предвыборной кампании.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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