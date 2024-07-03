Россия высылает сотрудника румынского посольства в Москве

В МИД России вызвали посла Румынии в Москве Кристиана Истрате. Дипломату была вручена нота об объявлении persona non grata сотрудника румынского посольства. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что данная мера – это ответ на ранее принятое румынской стороной решение объявить persona non grata дипломата посольства РФ в Бухаресте. В МИД России такой шаг Румынии назвали «ничем не мотивированным».

Напомним, 24 мая власти Румынии объявили дипломата посольства РФ нежелательным лицом на территории страны. Российского дипломата выдворили «за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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